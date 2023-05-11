Политолог Дудаков предсказал дефолт в США через 10 лет

В США может произойти дефолт через десять лет, поскольку в этом году в стране ожидается «колоссальный» дефицит бюджета, который может значительно возрасти. Об этом газете «Взгляд» сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее издание The Economist указывало, что рекордный госдолг США может обернуться дефолтом или резким сокращением расходов.

«Дефицит бюджета в этом году намечается колоссальный — около 2 трлн долларов. В перспективе, лет через десять, госдолг может стать настолько большим, что обсуждать его будет бессмысленно. Тогда, конечно, дефолт действительно станет возможным», — рассказал политолог.

Он отметил, что конгресс и Белый дом сейчас используют тему дефолта для того, чтобы прийти к компромиссу. Однако, по его мнению, в конечном итоге стороны смогут найти «общий знаменатель».

«Сейчас же стороны, скорее всего, снова договорятся. В принципе, население США тоже ждет заявлений о найденном компромиссе. Люди хотят увидеть сокращение госрасходов, но политические элиты в Вашингтоне редко интересуются мнением американцев, поэтому Белый дом и Конгресс, вероятно, урежут минимальные суммы, а ближе к июню поднимут потолок госдолга», — заключил Дудаков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для экономики страны.