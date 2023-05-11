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Еврокомиссия: сумма замороженных частных активов России в ЕС превысила €24 млрд

Представитель ЕК Виганд: сумма замороженных активов россиян и компаний превысила €24 млрд

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Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил, что сумма замороженных активов физлиц и компаний Российской Федерации из санкционных списков Европейского союза в данный момент составляет около €24,1 млрд. Об этом Виганд заявил на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Мы заморозили на территории Евросоюза активы подсанкционных физических лиц и компаний на сумму порядка €24,1 млрд», — сказал он.

Представитель Еврокомиссии добавил, что активы подсанкционных физлиц и компаний подлежат замораживанию, «но не прямой конфискации».

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Алексея Гузнова сообщал, что Центральный банк России готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов. Гузнов отметил, что работа по возврату международных резервов «не может быть громкой».

Весной 2022 года Минфин оценивал в $300 млрд сумму заблокированных за рубежом золотовалютных резервов России. Резервы были заморожены в рамках антироссийских санкций. В ответ РФ ввела зеркальные ограничения, заморозив сопоставимую сумму иностранного капитала в стране.

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