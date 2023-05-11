Глава Минфина США Йеллен: цель новой стратегии США — пресечь попытки обхода санкций против России

Целью новой стратегии властей США будет пресечение попыток американских и европейских фирм, а также компаний из третьих стран обойти антироссийские санкции. Слова главы Министерства финансов (Минфина) Штатов Джанет Йеллен приводит агентство Bloomberg.

В альянс G7 помимо США также входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада. В настоящее время саммит представителей финансовых властей вышеперечисленных государств проходит в японском городе Ниигате.

«Поскольку эти санкции имеют эффект, Россия пытается их обойти. В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России обойти наши санкции», — заявила Йеллен в ходе выступления на встрече глав Центробанков и Минфинов стран «большой семерки» (G7).

В качестве инструмента для ужесточения контроля над соблюдением антироссийских санкций Йеллен предложила улучшить обмен информацией между странами, присоединившимся к торговым и экономическим ограничениям против Москвы. Кроме того, еще одной мерой может послужить перекрытие конкретных каналов , которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих Вооруженных сил». К числу зарубежных компаний, над действиями которых следует усилить контроль, глава американского Минфина отнесла те фирмы и юрисдикции, «которые допускают или содействуют обходу санкций».

11 мая агентство Bloomberg сообщило, что страны «большой семерки» намерены подать сигнал Китаю, объявив о совместных усилиях по противодействию «экономическому принуждению» на саммите в Хиросиме. Несмотря на разногласия перед саммитом, США и Европа демонстрируют признаки сближения в своей политике в отношении КНР.