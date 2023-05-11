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В Центробанке сообщили о подготовке нескольких исков по возврату международных резервов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Алексея Гузнова.

«Речь идет не об иске, а об исках... с учетом того, что это разные юрисдикции... эта тематика, действительно, изучается...
когда будут подготовлены все необходимые материалы, подготовительная работа будет проведена... будет проинформирована публика о том, что начались активные процессы. К сожалению, сейчас более о чем-то говорить нет возможности», — отметил Гузнов.

Гузнов подчеркнул, что работа по возврату международных резервов «не может быть громкой».

Весной 2022 года Минфин оценивал в $300 млрд сумму заблокированных за рубежом золотовалютных резервов России. Резервы были заморожены в рамках антироссийских санкций. В ответ РФ ввела зеркальные ограничения, заморозив сопоставимую сумму иностранного капитала в стране.

19 апреля 2022 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен судиться за возврат заблокированных резервов.

На 1 мая 2023 года, по данным Банка России, объем международных резервов составил $595,787 млрд.

Международные или золотовалютные резервы — это сбережения государства, которые состоят из высоколиквидных активов в золоте и мировых резервных валютах. Эти накопления государство, как и обычный человек, использует «на черный день» — если нужно восполнить внезапно появившиеся финансовые бреши.

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