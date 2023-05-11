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Песков: никаких решений по национализации активов финского энергоконцерна Fortum нет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о национализации активов в РФ финского энергетического концерна Fortum нет. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

«Ни о каких компенсациях речи не идет. По национализации никаких решений нет», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность национализации российских активов Fortum, а также планов по выплате компенсации финскому концерну.

Генеральный директор Fortum Маркус Раурамо заявлял, что не исключает возможности продажи активов в России, однако смена менеджмента российской «дочки» усложняет процесс.

11 мая стало известно, что финский энергетический концерн Fortum принял решение полностью списать российские активы на €1,7 млрд и провести деконсолидацию российского сегмента. В компании отмечали, что за время работы в России было инвестировано в местные активы около €6 млрд, большинство из них были получены от операций в стране.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии рассматривают передачу российских денег Киеву.

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