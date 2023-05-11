Глава МИД ЮАР Пандор анонсировала обсуждение единой валюты БРИКС на саммите в августе 2023 года

На саммите стран – участниц объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР), будет обсуждаться в том числе возможность введения единой валюты для внешнеторговых расчетов. Слова министра иностранных дел африканской страны Наледи Пандор приводит агентство Bloomberg.

Саммит БРИКС пройдет 22 августа 2023 года в Йоханнесбурге. Единая валюта внутри блока — вопрос, который нужно «обсудить должным образом», пояснила Пандор.

«(Возможность введения единой валюты для проведения расчетов стран БРИКС — «Газета.Ru») — это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом», — заявила министр.

Однако по ее словам, говорить о внедрении единой валюты внутри блока пока преждевременно. Этот процесс требует детальной проработки на фоне экономических трудностей в связи с кризисной обстановкой в ряде стран БРИКС.

«Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что идея сработает, потому что экономика очень сложная, и вы должны учитывать все страны, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса», — заключила Пандор.

13 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил отказаться от американского доллара в международной торговле. С соответствующим предложением лидер латиноамериканского государства обратился к странам БРИКС (Россия, Китай, Индия, Южно-Африканская Республика). Да Силва считает, что для международных расчетов необходимо разработать альтернативную валюту.