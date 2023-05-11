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В Кремле отреагировали на решение США конфисковать активы Малофеева в пользу Украины

Песков предупредил США о бумеранге в случае передачи Украине активы бизнесмена Малофеева

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США причинили прямой ущерб российскому бизнесмену Константину Малофееву, конфисковав его активы в пользу Украины.

«А что касается США, такое решение бьет по ним бумерангом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, предстоит узнать, есть ли попытки юридически обосновать решение. Песков назвал конфискацию активов бизнесмена посягательством «на святое для США право собственности».

Пресс-секретарь президента РФ высказал мнение, что решение Вашингтона подрывает доверие инвесторов, собственников активов, такие действия для США не останутся без последствий.

10 мая агентство Reuters сообщило, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд распорядился направить на нужды Украины средства, изъятые у российского предпринимателя Константина Малофеева.

3 февраля 2023 года cуд южного округа Нью-Йорка постановил разрешить конфискацию $5,4 млн со счета российского предпринимателя в Sunflower Bank.

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