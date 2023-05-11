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ТАСС: при обсуждении продления сделки по зерну есть попытки ограничить Россию

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Кирилл Брага/РИА Новости

В Стамбуле участники переговоров по зерновой сделке, скорее всего, смогут достичь договоренностей о ее продлении, однако часть из них являются сторонниками ограничений возможностей России при пользовании зерновым коридором. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

«Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, для Анкары продление зерновой сделки является критической в контексте предстоящих выборов в Турции.

11 мая РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщало, что итоговое решение касательно сроков продления зерновой сделки еще не принято. Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней — это только ожидания Анкары.

Ранее Чавушоглу заявлял, что Турция рассчитывает на продление «зерновой сделки» как минимум на два месяца.

Накануне в Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке. Сообщается, что в переговорах участвуют представители России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций.

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