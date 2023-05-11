«Ведомости»: Минтруд предложил передать уплату налогов за самозанятых онлайн-платформам

Представитель Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) при поддержке Федеральной налоговой службы (ФНС) предложил передать уплату налогов за самозанятых цифровым платформам занятости, а также площадки-посредники между исполнителем заказа и клиентом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о подготовке законопроекта — спутника к новому рамочному законодательству о занятости населения. В настоящее время документ направлен в российскую трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым.

«Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости, площадки--посредники между исполнителем заказа и клиентом <....> Предлагается включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым», — заключается в материале.

24 апреля «Парламентская газета» сообщила, что федеральных и региональных омбудсменов по защите прав предпринимателей наделят полномочиями рассматривать жалобы самозанятых. Соответствующий законопроект внесла заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.