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Disney потеряла 4 млн подписчиков стримингового сервиса во втором финансовом квартале

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Disney

Число подписчиков Disney+ во втором квартале 2023 года по сравнению с первым снизилось с 161,8 млн до 157,8 млн человек. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Сокращение числа подписчиков пришлось в основном на сегмент Disney+Hotstar, который ориентирован на Индию. Среднемесячная выручка компании в расчете на пользователя в данном сегменте составила 59 центов против 74 центов годом ранее. При этом в целом для Disney+ показатель вырос с $3,93 до $4,44.

Акции Disney подешевели на 4,8% на дополнительных торгах 10 мая.

Disney + — сервис, который занимается распространением фильмов и телесериалов, спродюсированных Walt Disney Studios и Walt Disney Television, а также является эксклюзивной площадкой для таких брендов, как Disney, Pixar, Marvel, Звездные войны в некоторых странах. На Disney+ также выходят оригинальные фильмы и телесериалы.

Ранее сообщалось, что фильмы Disney уберут с российских видеосервисов. Некоторых фильмов кинокомпании уже нет в онлайн-кинотеатрах РФ, сообщал DTF. По информации портала, сейчас на сервисах уже нет всех частей «Звездных войн». Исчезли «Король лев», все части «Пиратов Карибского моря», мультфильмы, включая «Тачки», «Зверополис», «Холодное сердце», «Душу», «ВАЛЛ·И» и «Историю игрушек».

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