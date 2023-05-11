Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Известия»: в России возникли проблемы с починкой бытовой техники Bosch

close
100%
Global Look Press

В России возникли трудности с починкой бытовой техники Bosch – во всяком случае, оперативно. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на трех специалистов, которые занимаются ремонтом техники этой марки. Они пояснили, что проблемы связаны с отсутствием в России необходимых запчастей для ремонта, в том числе электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин.

Специалисты затруднились дать прогноз, когда необходимые запчасти появятся в наличии на российском рынке. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, некоторые запчасти Bosch поставлялись с европейских заводов. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, уточнил Муртазин. Собеседник отметил, что проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности Siemens, — там тоже есть вопросы с поставкой электроники, например для стиральных машин.

Bosch официально перестал поставлять в Россию свою технику в прошлом году. Устройства и детали к ним поставляются по параллельному импорту. По словам участников рынка и экспертов, на фоне усиления производителями контроля за перепродажей их продукции при поставках могут возникать проблемы в логистике. Они назвали данную проблему решаемой, но отметили, что этот процесс не будет быстрым. В то же время спрос на технику Bosch в стране за год заметно снизился, добавили ее продавцы.

Bosch не принимала решение о приостановке деятельности в России, но ее крупный завод в Санкт-Петербурге остановил работу 15 марта 2022 года из-за санкций Евросоюза.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях