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Китай и Эквадор подписали соглашение о свободной торговле

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Глава Минкоммерции КНР Ван Вэньтао подписал с министром внешней торговли, производства и рыболовства Эквадора Хулио Хосе Прадо соглашение о свободной торговле между двумя государствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на китайское экономическое ведомство.

Официальные договоренности были достигнуты в онлайн-формате. Следующий этап международного сотрудничества — ратификация документа, отметили в китайском ведомстве. Сообщается, что это планируется сделать как можно быстрее.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя государствами были начаты еще в феврале 2022 года. Достигнутое соглашение призвано обеспечить стабильное и уверенное развитие экономического сотрудничества между КНР и южноамериканским государством.

Ранее сообщалось, что впервые за почти 60 лет Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет, что еще больше сблизило Пекин и Москву, утверждает японское агентство Kyodo. По его оценкам, это еще больше затруднит переговоры о мирном договоре. В свою очередь, РФ предложила китайской стороне рассмотреть возможность инвестирования в Курилы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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