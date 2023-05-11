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Туркмения и Таджикистан планируют создать транспортный коридор с выходом на Каспий

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Туркмения вместе с Таджикистаном готова к созданию транспортного коридора, соединяющего два государства с выходом на Каспийское море. Об этом в ходе переговоров в Душанбе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, сообщает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Как подчеркивается в материале, сотрудничество в сфере транспорта является безусловным приоритетом отношений между Ашхабадом и Душанбе. Как сказал Бердымухамедов, усилия обоих государств должны быть направлены на достижение главной цели, которой является создание мощной и современной инфраструктуры, обеспечивающей объединение транспортных систем Азии, Европы, Ближнего Востока.

По мнению главы Туркмении, государства Центральной Азии, которые не имеют прямой доступ к Мировому океану, должны максимально задействовать возможности портовой инфраструктуры восточного Каспия для выхода на мировые рынки. Бердымухамедов заявил, что его страна готова обсудить использование в интересах Таджикистана на благоприятных условиях возможностей туркменского морского порта Туркменбаши.

Также, по словам Бердымухамедова, Ашхабад и Душанбе намерены координировать усилия по формированию стратегического узла транспортно-транзитного и логистического взаимодействия по линии Восток-Запад и работать с потенциальными партнерами на региональных и мировых площадках, в специализированных международных организациях, финансовых институтах.

В ходе визита Бердымухамедова в Таджикистан была утверждена совместная программа мероприятий по дальнейшему увеличению грузопотока и активизации перевозок.

Ранее сообщалось, что Бердымухамедов отложил официальный визит в Таджикистан в связи со смертью своей бабушки.

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