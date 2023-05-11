Власти КНР гарантировали продовольственную безопасность каждого китайца

Власти КНР гарантируют продовольственную безопасность всего населения страны и уверены в бесперебойном снабжении жителей необходимым объемом продуктов. Об этом заявил глава Государственного управления продовольствия и материальных ресурсов Китая Цун Лян, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в КНР для обеспечения продовольственной безопасности более чем 1,4 млрд китайцев есть основа, условия и потенциал. По его словам, власти дают надежную гарантию, что каждый китаец будет получать необходимый пищевой рацион.

Чиновник заявил, что за последние восемь лет в КНР ежегодно производилось свыше 650 млн тонн продуктов. Китай полностью обеспечивает себя продовольствием, в том числе на 95% — зерновыми.

По данным, предоставленным Цун Ляном, в Китае среднем на одного человека в приходится по 480 кг еды в год, что на 20% превышает международную норму продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие в апреле впервые за год поднялись на фоне роста стоимости сахара, мяса и риса. Об этом сообщается в опубликованном индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).