Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти КНР гарантировали продовольственную безопасность каждого китайца

По словам чиновника КНР, страна полностью обеспечивает себя всеми видами продовольствия

close
100%
Unsplash

Власти КНР гарантируют продовольственную безопасность всего населения страны и уверены в бесперебойном снабжении жителей необходимым объемом продуктов. Об этом заявил глава Государственного управления продовольствия и материальных ресурсов Китая Цун Лян, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в КНР для обеспечения продовольственной безопасности более чем 1,4 млрд китайцев есть основа, условия и потенциал. По его словам, власти дают надежную гарантию, что каждый китаец будет получать необходимый пищевой рацион.

Чиновник заявил, что за последние восемь лет в КНР ежегодно производилось свыше 650 млн тонн продуктов. Китай полностью обеспечивает себя продовольствием, в том числе на 95% — зерновыми.

По данным, предоставленным Цун Ляном, в Китае среднем на одного человека в приходится по 480 кг еды в год, что на 20% превышает международную норму продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что мировые цены на продовольствие в апреле впервые за год поднялись на фоне роста стоимости сахара, мяса и риса. Об этом сообщается в опубликованном индексе продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях