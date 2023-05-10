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Минфин сообщил о сокращении нефтегазовых доходов России на 52%

Минфин: нефтегазовые доходы России снизились на 52% в первые четыре месяца 2023 года

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ сообщило, что нефтегазовые доходы бюджета страны за первые четыре месяца 2023 года оказались на 52% ниже, чем в тот же период 2022 года, и составили 2,282 трлн рублей. Данные опубликованы на сайте Минфина.

«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)», — сообщили в ведомстве.

Снижение доходов связывают с высокой базой сравнения прошлого года, а также со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Ранее Минэнерго сообщило о снижении дисконтов на российскую нефть.

С 5 декабря 2022 года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель. Такую же меру утвердила Еврокомиссия.

5 февраля ЕС ввел эмбарго на поставки нефтепродуктов из России (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута) и совместно с G7 установил потолок цен на нефтепродукты из России.

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