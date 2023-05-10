ICE: цена газа в Европе опустилась ниже $400 за тысячу кубометров впервые с июля 2021 года

Цена на газ в Европе на биржевых торгах, согласно данным лондонской биржи ICE, опустилась ниже $400 за одну тысячу кубометров впервые с 8 июля 2021 года.

По информации ICE, общее снижение цены за день составило около 2,4%.

Кроме того, стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $398,1 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в начале мая текущего года европейские страны стали реже закупать природный газ для восполнения объемов в подземных хранилищах в сравнении с традиционными темпами на этот период времени. Спад произошел вопреки падению биржевых цен на газ. Одной из причин подобной динамики стало медленное восстановление потребления газа и других энергоресурсов после кризисных минимумов. При таких условиях домохозяйствам и предприятиям выгоднее дождаться еще большего спада биржевых цен на топливо, уточняется в статье.