Нацбанк Грузии: переехавшие в страну россияне хранят в местных банках около $1 млрд

По состоянию на конец прошлого года, переехавшие на постоянное место жительство (ПМЖ) в Грузию россияне хранили на депозитах в грузинских коммерческих банках 2,42 млрд лари ($969,4 млн). Об этом сообщается в ежегодном отчете Национального банка Грузии (НБГ).

По действующим в республике правилам, подобный отчет местный валютный регулятор публикует раз в год. Таким образом, о том, как изменилась динамика с начала текущего года в Нацбанке не уточнили.

«В прошлом году в Грузию иммигрировали 62 тыс. граждан России <....> Если в декабре 2021 года граждане России хранили в грузинских банках 567 млн лари, то в декабре 2022 года этот показатель увеличился до 2,42 млрд лари, годовой прирост составил 327%», — говорится в отчете.

При этом по суммарному объему депозитов граждане России опередили всех других иностранцев. На их долю приходится 37% от общего объема денежных вкладов ($6,55 млрд), принадлежащим гражданам зарубежных государств. На втором месте оказались израильтяне (8%, или $524 млн), а тройку замкнули украинские граждане (6%, или $393 млн), заключили в Нацбанке.

18 апреля аналитики Национального банка Грузии (НБГ) представили статистические данные, согласно которым по итогам прошлого месяца из России в Грузию поступило более половины (51%) всех зарубежных переводов. Речь идет о $223,57 млн из общей суммы $438,4 млн.