Forbes: казначейство Бельгии одобрило разблокировку активов российского инвестора

Казначейство Бельгии одобрило разблокировку активов российского инвестора без ВНЖ в Европе, сообщает Forbes.

Как отмечает издание, это первый случай, когда власти пошли навстречу клиенту, не имеющему ВНЖ в ЕС. До этого европейские регуляторы лишь дважды разрешали разблокировать активы россиян, у которых были ВНЖ.

Ранее Турция ужесточила проверки заявок на туристический ВНЖ от иностранцев.

Отмечается, что прибывающие в Турцию иностранцы с целью получить образование, воссоединиться с семьей или начать бизнес должны подавать заявку на соответствующий вид ВНЖ. Туристам же необходимо подавать заявки на туристический ВНЖ.

Также сообщалось, что россияне в Турции жалуются на отказы в предоставлении ВНЖ.

В турецких чатах появились жалобы на отказ в предоставлении россиянам вида на жительство.