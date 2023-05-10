Reuters: ЕС готовит санкции против помогающих России компаний из Китая и Казахстана

Страны Евросоюза начали обсуждение нового пакета санкций, который направлен на борьбу с обходом Россией действующих торговых ограничений, под него могут попасть компании из дружественных Москве стран. Об этом пишет Reuters.

В черный список могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, которые помогают Москве обходить ограничения. Также ЕС планирует ограничить поставки в третьи страны, которые занимаются реэкспортом европейской продукции в Россию.

Еще одна обсуждаемая мера в рамках дальнейшего расширения санкций — прекращение транзита через Российскую Федерацию большей части европейских экспортных товаров. Еще одна мера — введение запрета на отключение GPS-трекеров для танкеров и разгрузку нефти в открытом море.

Ранее стало известно, что за последние четыре недели объемы отгрузки российской сырой нефти достигли максимальных значений с января прошлого года. С апреля по май 2023-го Москва в среднем экспортировала около 3,55 млн баррелей в сутки, что почти на 0,4 млн баррелей больше, чем за тот же период 2022-го.