Глава МВФ Георгиева: риск раскола мира на экономические блоки наступил в неподходящее время

Риск раскола мира на соперничающие экономические блоки наступил в самое неподходящее время. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Dir.

«После десятилетий развития глобальной интеграции возрастает риск распада мира на соперничающие экономические блоки. Этот сценарий был бы плох для всех, в том числе для европейцев», — отметила Георгиева.

По ее словам, сейчас эконмический раскол не нужен, так как рост глобальной экономики находится на низком уровне, причем в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В целом, экономический рост в мире будет держаться на уровне 3% в течение ближайших пяти лет, что является самым низким показателем за последние 33 года.

По ее словам, европейские политики смогли вовремя среагировать на резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, спровоцированной спецоперации на Украине. Однако Европа будет испытывать серьезные проблемы, если вопросы, связанные с демографией, производительностью и инклюзивностью, не решатся.

8 мая министр экономического развития России Максим Решетников в ходе своего выступления на Ежегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting, AIM) в Абу-Даби заявил, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия; ЕАЭС) обсуждает с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) создание зоны свободной торговли.