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В МВД Австрии сообщили о запрете чиновникам использовать TikTok на служебных телефонах

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Depositphotos

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил журналистам, что чиновникам страны запретят использовать TikTok на служебных мобильных телефонах. Об этом написал ТАСС.

Как говорится в публикации, запрет вводится из соображений безопасности.

«Приложение TikTok будет запрещено на служебных телефонах. Но это, разумеется, не касается частных устройств», — отметил Карнер.

Министр пояснил, что мера должна обеспечить защиту государственной информации, которая может храниться на служебных телефонах. Запрет касается служащих федеральных ведомств. Тем не менее чиновникам земельных органов тоже рекомендовано отказаться от приложения.

Ранее Еврокомиссия и Совет Евросоюза объявили о запрете на использование приложения TikTok в рабочих телефонах своих работников. Такой запрет был введен для госслужащих США, Канады и других стран.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance». Он был запущен TikTok была запущена в 2017 году. В 2018 году сервис стал международным.

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