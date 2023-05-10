На Запорожской АЭС заявили об отсутствии тяжелого вооружения на своей территории

Директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации Запорожской АЭС Алексей Ясинский заявил, что на атомной электростанции нет и не было тяжелого вооружения. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Никаких дополнительных российских вооруженных сил на территории Запорожской атомной электростанции в настоящее время не находится. Более того, необходимо отметить, что какого-либо тяжелого вооружения, взрывчатки на территории Запорожской АЭС также не было, нет и не будет», — сказал он.

Ясинский также отметил, что эксплуатирующая организация ЗАЭС выступает за ядерную безопасность, из-за чего присутствие тяжелого вооружения на территории ЗАЭС недопустимо.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и «потенциально опасной».

8 мая временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что работу блоков ЗАЭС временно приостановят, чтобы избежать провокаций со стороны Вооруженных сил Украины на День Победы.