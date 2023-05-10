Est-a-Tet: новостройки в пределах Старой Москвы больше всего подорожали в Сокольниках

Самый большой прирост цен на новостройки в пределах границ Старой Москвы был зафиксирован в районе Сокольники. К апрелю текущего года средняя стоимость квадратного метра в данной локации увеличилась за год на 88,4%, до 538,6 тыс. рублей, сообщает РБК-Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

«Район Сокольники занял первое место среди локаций Старой Москвы по годовому росту средней стоимости 1 кв. м в новостройках. Цена «квадрата» в районе увеличилась на 88,4% и составила в апреле 2023 года 538,6 тыс. рублей», — говорится в материале.

В тройку районов-лидеров по приросту средних цен за квадратный метр в объектах недвижимости Старой Москвы также вошли Бутырский район и Лианозово. В этих локациях данный показатель увеличился на 44,8% и 41,5% — до 444,1 тыс. руб. и 300 тыс. руб. за «квадрат» соответственно, заключается в статье.

5 мая аналитики риелторского агентства Est-a-Tet представили статистические данные, согласно которым за последний год сильнее всего объемы предложения жилья на московском рынке недвижимости сократились в Донском районе. В данной локации показатель по итогам апреля снизился на 89,3% в сравнении со значениями за аналогичный период 2022-го.