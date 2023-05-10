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Росстат: доходы российских компаний с госучастием упали на 52% по итогам 2022 года

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Газета.Ru

По итогам прошлого года прибыль российских компаний с госучастием упала на 52% по сравнению с показателями за 2021-й и составила более 2 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыли прибыльных минус убытки убыточных) компаний, в которых государство владеет более чем 25% акций или обладает специальным правом на участие в управлении. При этом по итогам прошлого года подобных фирм в стране насчитывалось значительно меньше, чем в 2021-м, уточняется в статье.

«Прибыль компаний с государственным участием в 2022 году составила 2,136 трлн руб. — это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году (4,692 трлн руб. — «Газета.Ru»). На конец 2022 года насчитывалось 507 акционерных обществ в федеральной собственности (годом ранее — 646). Примерно две трети госкомпаний завершили 2022 год с чистой прибылью», — говорится в материале.

23 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ исследователей из Банка России (Центробанка, ЦБ) и сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгении Бессоновой и Ксении Гончар сообщила, что российские государственные компании оказались гораздо менее эффективными в работе, чем их конкуренты из частного бизнеса. В госструктурах производительность труда на одного занятого оказалась на 75% ниже в сравнении с аналогичным показателем в частном секторе.

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