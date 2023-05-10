Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Platts: ЕС пополняет хранилища газа, так как цены на топливо в Азии опустились до минимумов

close
100%
Shutterstock

Страны Европы могут наполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ), так как цены на топливо в Азии упали до минимумов за последние два года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные индекса Platts JKM.

Июньский фьючерс по индексу Platts JKM, который отражает стоимость спотовых поставок СПГ в Северо-Восточную Азию, опустился до $9 за MMBtu, или около $360 за 1 тыс. кубометров, что является самым низким показателем за последние два года. Благодаря этому европейские страны могут спокойно заполнять газовые хранилища, готовясь к предстоящей зиме.

Эксперты рынка посчитали, что по мере снижения котировок газа такие закупщики как Индия, Пакистан, Бангладеш, которые чувствительны к изменениям цен, могут резко нарастить спрос на топливо. Однако в целом спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2023 году в Восточной Азии может быть на низком уровне из-за замедления экономического развития региона.

Аналитики указали на то, что в скором времени может еще больше вырасти спрос на энергоресурсы со стороны Китая, экономика которого постепенно восстанавливается. Кроме того, азиатский рынок будет для производителей СПГ премиальным, а цены в Евросоюзе будут ниже, чем в Азии.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что в начале мая текущего года европейские страны стали реже закупать природных газ для восполнения объемов в подземных хранилищах (ПХГ) в сравнении с традиционными темпами на этот период времени. Спад произошел вопреки падению биржевых цен на газ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях