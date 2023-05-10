ТАСС: в Турции обсуждается использование банка «Зираат» в оплате зерна и удобрений из РФ

В Турции обсуждается использование государственного банка «Зираат» в оплате зерна и удобрений из России, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Анкаре.

«Эта тема продолжает обсуждаться. Но здесь важно понимать, что наш банк должен получить гарантии, что он при этих операциях не попадет под санкции. Если этот вопрос решится, то каждая транзакция в рамках зерновой сделки будет одобряться со стороны США и ООН», — указано в сообщении.

Ранее были раскрыты подробности продления зерновой сделки с учетом интересов России.

На переговорах в Стамбуле должны будут обсудить безопасность зернового коридора. Хорошо информированный местный дипломатический источник отметил, что безопасность функционирования черноморского зернового коридора будет обсуждаться 10–11 мая в Стамбуле на встрече представителей России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН).