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РБК: прибыль пригородных железнодорожных компаний в России упала более чем в 5 раз по итогам 2022 года

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Пресс-служба ЦППК

Доходы пригородных железнодорожных компаний на российском внутреннем рынке упали более чем в пять раз по итогам прошлого года. За 12 месяцев 2022-го совокупная прибыль основных операторов электричек сократилась до 1,31 млрд рублей, сообщает интернет-издание РБК со ссылкой на результаты отчетности фирм по Российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ).

«Суммарная чистая прибыль железнодорожных пригородных пассажирских компаний по итогам 2022 года упала в 5,1 раза, до 1,31 млрд рублей <....> Крупнейший оператор электричек — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦПКК) — получил в 2022 году убыток почти 503 млн руб. против прибыли 4,5 млрд руб. годом ранее», — говорится в материале.

Кроме ЦПКК убытки в прошлом году понесли еще четыре крупных оператора, включая Южную пригородную пассажирскую компанию (ЮПКК; -98,53 млн руб.), Пермскую пригородную компанию (-49,3 млн руб.), «Кузбасс-Пригород» (-9,1 млн руб.) и «Волгоградтранспригород» (-4,4 млн руб.), заключается в статье.

18 августа интернет-издание РБК сообщило, что убытки Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), которая перевозит почти половину пассажиров электричек в России, в первом полугодии 2022 года выросли в четыре раза, до 4 млрд рублей. С января по июнь чистый убыток ЦППК составил 4,344 млрд рублей. При этом в аналогичный период прошлого года убыток был на уровне 1,097 млрд рублей.

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