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Dunya: арендодатели в Турции решили не сдавать жилье, ожидая возможного роста цен

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Depositphotos

Арендодатели в Турции начали отказываться сдавать свое жилье, так как ожидают возможного роста цен после выборов. Об этом пишет газета Dünya, ссылаясь на мнение экспертов и участников рынка.

В публикации отметили, что правительство Турции в условиях высокой инфляции ранее постановило ограничить повышение арендной платы за жилье ограничением в 25%, что не понравилось арендодателям. Теперь же они решили не сдавать свое жилье, ожидая, что после выборов инфляция может резко вырасти, что спровоцирует, соответственно, рост цен на все. Это привело к тому, что сейчас в Стамбуле пустует не менее 400 тыс. домов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что за год цена аренды 1 кв. м в стране выросла на 157%. При этом за два года прирост составил 474%. То есть арендная плана в стране растет во много раз быстрее, чем увеличивается заработная плата.

Аналитики посчитали, что постановление правительства по ограничению роста цен на аренду в 25% несет в себе много проблем. Учитывая, что арендная плата растет в среднем на 150%, властям необходимо просчитать, как заполнить уже пустующие дома, а не строить новое жилье.

В середине апреля кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что планирует в случае прихода к власти наложить временный запрет на продажу жилья иностранцам из-за роста цен на недвижимость.

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