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FT: меры Запада против алмазов из России могут угрожать сотням тысяч рабочих мест в Индии

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Уральский горный университет

Принятие западными государствами мер, которые направлены против добываемых в России алмазов, может угрожать сотням тысяч рабочих мест в Индии, где драгоценные камни из РФ обеспечивают около 60% занятости в отрасли. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Для Индии изъятие бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест», — говорится в статье.

Президент Бхаратской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) в Мумбаи Анупа Мехта заявил, что в общей сложности в торговле российскими алмазами в Индии задействован один миллион человек.

«Российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в отрасли», — сказал он.

Ранее портал Axios, ссылаясь на источники среди американских чиновников, сообщал, что страны, которые входят в «большую семерку» (G7), обсуждают вопрос о возможном запрете на импорт российский алмазов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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