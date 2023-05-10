Доходы отелей в РФ увеличились на 32% в первом квартале из-за роста внутреннего туризма

Доходы отелей по итогам первого квартала 2023 года выросли на 32% за счет увеличения объемов внутреннего туризма. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обработанные данные Росстата.

Доходы коллективных средств размещения по итогам января—марта достигли 136,92 млрд рублей, увеличившись на 32% год к году. Такая динамика стала возможной с увеличением загрузки объектов на 18,5% год к году. Этот показатель также оказался выше на 17,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года, что происходит впервые с начала пандемии, отметили в публикации.

Участники рынка посчитали, что число бронирований и расходов туристов за проживание заметно выросло в первом квартале. При этом самые лучшие показатели оказались на рынке Москвы, где доходы отельеров выросли на 40%, до 22,5 млрд рублей. Второе место у Санкт-Петербурга, где рост доходов коллективных средств размещения составил 24% год к году, до 7,8 млрд рублей. Замыкает тройку Краснодарский край с ростом показателя на 24%.

Аналитики посчитали, что рост гостиничного рынка может продолжиться до конца года. Однако серьезный рост показателей будет для Сочи, Карелии, Байкала и Алтая, в то время как в остальных регионах динамика не будет такой высокой. При этом на гостиничный бизнес будут влиять такие факторы, как резкое снижение турпотока иностранных туристов и уход международных операторов с рынка.

7 апреля Министерство финансов РФ опубликовало проект федерального закона об освобождении туристических операторов по внутреннему и въездному туризму от налога на добавленную стоимость (НДС).