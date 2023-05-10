Зарубежная бытовая техника может вырасти в цене из-за поставок в обход Казахстана

Ужесточение контроля поставок электроники в Россию властями Казахстана может привести к тому, что иностранная техника подорожает на 10-12%. Об этом «Коммерсанту» заявил гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

«Сейчас еще есть возможности провозить продукцию через Казахстан, но ужесточение контроля таможни привело к удорожанию поставок. Из-за усложнения логистики стоимость импортных товаров в РФ может увеличиться на 10–12%», — отметил Властопуло.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что решение Казахстана усложняет и перекрывает поставки из Узбекистана. Кроме того, с полок магазинов могут исчезнуть некоторые бренды техники. При этом сам спрос уже постепенно смещается в сторону продукции из Китая и Турции, а остальные товары более дорогих брендов могут стать попросту неликвидны.

Источник издания среди дистрибуторов поделился, что при окончательном запрете транзита техники товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, станет невыгодно ввозить в Россию. Речь идет о том, что для конечного потребителя эта техника резко подорожает. В итоге, скорее всего, на российском рынке могут остаться китайские бренды, которые завозятся официально, а также отечественная продукция.

26 апреля «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве и на рынке дистрибуции электроники, писал, что Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с Минцифры собирается обсудить возможность введения ограничений на доступ бизнесу к таможенным данным. Инициатива поступила от ассоциаций производителей вычислительной техники и электроники.