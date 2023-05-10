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«Известия»: цены на видеокарты в России достигли максимума за последние полгода — ₽200 тыс.

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Стоимость видеокарт для персональных компьютеров в России достигла максимума за последние шесть месяцев, сейчас они продаются по 200 тыс. рублей. Об этом газете «Известия» рассказал ретейлер «Ситилинк». Тенденцию роста цен на видеокарты газете подтвердили другие ретейлеры.

«В ноябре стоимость доллара была примерно 60,5 рублей за доллар, и видеокарта RTX 4090 стоила 140 тыс. рублей. Сейчас цены на графические ускорители, в зависимости от производителя и модели, представлены в диапазоне от 155 до 200 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе «Ситилинка».

В ритейлерах Merlion и DNS также зафиксировали рост цен на видеокарты для ПК в России.

«Известия» направили запрос в DNS и «М.Видео–Эльдорадо» о причинах повышения цены на адаптер, но в компаниях на него не ответили.

Эксперты, опрошенные газетой, отметили, что видеокарты могли подорожать на фоне ослабления курса рубля примерно на 25% и проблем с логистикой, нагрузка на которую выросла из-за активного параллельного импорта.

Курс рубля к доллару существенно снижался в апреле. На торгах Мосбиржи 7 апреля доллар торговался на уровне 83,5 рубля. В мае курс рубля начал укрепляться, в среду на открытии торгов доллар торгуется на отметке 78,03 рубля.

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