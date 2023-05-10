Финансист Дю Плесси назвал причиной упадка Лондона «узкий британский образ жизни»

Глава британского Совета по финансовой отчетности Жан Дю Плесси в беседе с Bloomberg связал упадок Лондона как финансовой столицы с «узким британским образом жизни». 30 марта сообщалось, что Лондонский Сити, согласно исследованию City of London Corporation, потерял единоличный статус главного финансового центра мира. Лондон разделил в рейтинге первое место с Нью-Йорком.

«Понятно, что за последние пять, десять, 15 лет мы находимся в упадке как финансовая столица почти по всем показателям. Конечно, относительно США», — отметил Дю Плесси.

Город до сих пор ведет «своеобразный, довольно узкий британский образ жизни», подчеркнул финансист. Он обратил внимание на возражения по поводу акций двойного класса (выпускаемых компаниями ценных бумаг разного типа). Хотя компании, контролируемые «ответственными серьезными семьями или небольшими группами акционеров, <...> очень успешны», пояснил он.

Лондонский Сити потерял статус главной финансовой столицы мира на фоне выхода Великобритании из Евросоюза. Часть корпораций были вынуждены перенести свои штаб-квартиры в пределы Европы по этой причине. Кроме того, многие компании начинают предпочитать Лондонской бирже листинг на биржах в США, говорилось в исследовании.