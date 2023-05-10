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ТАСС: на переговорах в Стамбуле обсудят безопасность зернового коридора

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Umit Bektas/Reuters

Безопасность функционирования черноморского зернового коридора будет обсуждаться 10-11 мая в Стамбуле на встрече представителей Турции, России, Украины и ООН. Об этом сообщил ТАСС хорошо информированный местный дипломатический источник.

Собеседник агентства отметил, что, учитывая активные действия Турции и ее инициативы, благодаря которым возобновилось функционирование зернового коридора, имеются шансы на продление договоренности по черноморской инициативе. Источник подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле вопросы безопасности зернового коридора займут важное место.

Ранее сообщалось, что в Турции возобновились проверки судов в рамках зерновой сделки. Об этом заявил представитель турецкого Министерства обороны. Отмечается, что для возобновления работы зернового коридора Турция «реализовала инициативы».

До этого стало известно, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил 8 и 9 мая инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы. С 1 мая число инспекций СКЦ значительно снизилось.

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