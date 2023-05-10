Байден заявил, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США

Американский президент Джо Байден заявил после переговоров с лидерами конгресса, что возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга США станет разрушительным для экономики США. Об этом информирует РИА Новости.

Спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что лидеры конгресса на встрече не достигли подвижек по вопросу повышения потолка госдолга.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден дал понять, что не исключает никаких шагов по борьбе с дефолтом. Американский лидер не исключил и вероятности кратковременного повышения потолка госдолга.

Ранее в Белом доме заявили, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком России и Китаю.

Также издание The Economist писало, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением расходов. Отмечалось, что оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, однако Штаты не спешат как-то исправлять ситуацию.