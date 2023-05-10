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В Белом доме заявили, что дефолт США по госдолгу стал бы подарком России и Китаю

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Emily Elconin/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказала мнение, что возможный дефолт по федеральному долгу США мог бы стать подарком для Китая, России и других конкурентов Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам», — сказала Жан-Пьер, подчеркнув, что в связи с этим Конгресс США должен предотвратить дефолт.

Пресс-секретарь Белого дома также упомянула слова директора Национальной разведки США Эврила Хейнса о том, что Москва и Пекин якобы могут использовать в информационном поле последствия дефолта в США против Вашингтона.

Ранее издание The Economist писало, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением расходов. Отмечалось, что оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, однако Штаты не спешат как-то исправлять ситуацию. Согласно материалу, мировой рынок надеется, что политики в США смогут договориться и найдут выход из тупика. Если это произойдет, и потолок госдолга снова повысят, «бюджетная гимнастика» вновь пропадет из поля зрения. Причем такая ситуация крайне нежелательна, так как основа финансовой системы страны с каждом разом становится менее стабильной.

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