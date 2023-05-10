У жителей Украины могут возникнуть проблемы при переводах денег в Польшу и Словакию

Граждане Украины могут столкнуться с проблемами при осуществлении денежных переводов операторам почтовой связи Польши и Словакии, сообщает издание «Страна.ua».

Сейчас жители Украины перечисляют этим операторам деньги с валютных карт в соответствии с действующим в стране лимитом, то есть до 100 тыс. гривен (около $2700) в месяц. Однако Национальный банк Украины недавно заявил, что подобные денежные переводы осуществляются неправильно, так как они идут по неверному платежному коду.

В разосланном служебном внутреннем письме Нацбанк обвинил польскую и словацкую почтовые службы в мискодинге, то есть в проведении платежа по неправильному или подложному коду торговца.

Нацбанк потребовал от банков на Украине тщательнее проверять карточные переводы. От этого у простых потребителей могут возникнуть серьезные проблемы в осуществлении денежных переводов, так как украинские банки под давлением Нацбанка могут вообще запретить такие финансовые операции.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины потребовал от банков ужесточить контроль платежей украинцев в интернете.