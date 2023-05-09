Крупнейший производитель целлюлозы в мире Suzano SA допустил продажу продукции КНР за юани

Один из самых крупных производителей целлюлозы бразильская Suzano SA может продавать Китаю свою продукцию за юани. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор организации Вальтер Шалка.

«Китайская валюта становится все более важной и небольшие клиенты компании в Китае уже требуют, чтобы контракты на поставку продукции были привязаны к юаню», — отметил Шалка.

По его словам, Китай является самым крупным в мире покупателем продукции компании. На эту страну приходится до 43% от произведенной Suzano продукции.

Он добавил, что со временем расчеты в долларах статут менее значимыми. При этом крупного перехода на торговые операции с юанем тоже пока что нет.

9 апреля Project Syndicate писал, что Китай достиг серьезного прогресса по укреплению юаня. Поэтому есть вероятность того, что в будущем юань обгонит доллар и станет мировой резервной валютой.

До этого издание Business Times писало, что третья по величине национальная нефтяная компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) впервые продала партию сжиженного природного газа (СПГ), рассчитавшись в юанях, одной из крупнейших в мире нефтегазовой TotalEnergies (Франция).