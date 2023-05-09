Правящая партия Греции пообещала, что экономика вырастет на 3% в год в случае победы на выборах

Экономика Греции будет расти на 3% ежегодно, если на выборах победит правящая партия «Новая демократия» (НД). Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства Акис Скерцос, передает ТАСС.

«Программа, представленная премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, демонстрирует «устремления к Греции 2030 года — более продуктивной, социальной, зеленой и цифровой, справедливой, и более сильной Греции. Мы хотим и можем, чтобы греческая экономика росла в два раза быстрее, чем в остальной Европе, на 3% в год», — отметил Скерцос.

По его словам, к 2030 году доходы населения могут вырасти на четверть. Кроме того, госдолг может сократиться до уровня ниже 130% к 2027 году, а число новых фермеров вырастет на 60 тыс.

Он добавил, что подготовленные правящей партией меры поддержки населения отвечают потребностям страны и помогут решить многие вопросы. Кроме того, ранее партия НД уже не раз показывала, что она на стороне общества, поддерживая как трудящихся, так и бизнес.

В начале мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в настоящее время риски распада глобализированной экономики на отдельные враждующие между собой блоки растет. При этом подобный сценарий окажется вредным для подавляющего большинства стран.