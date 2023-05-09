Зеленский потребовал от ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от ЕС снятия всех ограничений по экспорту агропродукции. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней, но, к сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и дальше должны быть общие проявления солидарности», — заявил политик, добавляя, что «это пропорционально тем угрозам, которые есть сегодня».

3 мая сообщалось , что ЕС запретил поставки украинского зерна в пять стран Европы.

Мера будет действовать до 5 июня 2023 года. Пшеница, рапс, подсолнечник и кукуруза с Украины не будут свободно продаваться в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. При этом в Еврокомиссии пояснили, что эта продукция может перевозиться транзитом через эти страны.

Ранее молдавские фермеры потребовали от властей в течение недели запретить ввоз зерна с Украины.