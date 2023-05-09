Nikkei Asia: страны G7 захотели создать совместный механизм по борьбе с банковскими кризисами

Страны G7 собираются выработать совместный план, который поможет эффективно бороться с банковскими кризисами. Об этом пишет японская газета Nikkei Asia.

«Группа семи ведущих промышленно развитых стран намерена разработать планы по борьбе с банковским кризисом наподобие того, который привел к краху Silicon Valley Bank (SVB)», — отметили в публикации.

По данным газеты, министры финансов и главы центробанков стран G7 в ближайшее время изложат эти планы. При этом они, в своем совместном заявлении, заявят о важности анализа причин краха SVB и First Republic Bank.

Авторы статьи добавили, что основная задача стран G7 является сдерживание финансовой нестабильности в мире, и чтобы она не распространялась на другие финансовые организации. В частности, в G7 понимают необходимость введения жестких мер для эффективной банковской политики.

В середине апреля Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, заявила, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году.