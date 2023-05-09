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Прогноз: ВВП России по итогам 2023 года может вырасти на 0,9%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

ВВП России вырастет на 0,9%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Как говорится в публикации, это более оптимистичный сценарий, чем у МВФ (плюс 0,7%). В то же время это более пессимистичный сценарий по сравнению с оценками Минэкономразвития, где допустили рост экономики на 1,2% по итогам 2023 года.

О росте ВВП России по итогам этого года газете заявили семь из восьми опрошенных экспертов из крупнейших финансовых организаций. Нулевую динамику ВВП в 2023 году допустили в банке «Зенит».

Наиболее оптимистичный прогноз у Абсолют Банка. По прогнозам банка, рост составит 2–3% в 2023 году, а в 2024 году может быть увеличение еще на 3–4%. В банке пояснили, что потребительский спрос постепенно восстанавливается, хотя пока и остается сдержанным.

Как говорится в публикации, росту ВВП России в 2023 году будут способствовать растущий потребительский спрос и переориентация экспорта в новые страны – например, Индию, Китай и другие «новые» страны. Кроме того, восстановлению экономики будет способствовать реализация госпрограмм и мер поддержки, сохранение спроса на кредиты, прежде всего в корпоративном сегменте и другие факторы, добавляется в статье.

7 мая сообщалось, что России по результатам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира и это произошло впервые за восемь лет.

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