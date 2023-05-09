Kyodo News: реальная зарплата в Японии в марте снизилась на 2,9% в годовом выражении

Реальная заработная плата в Японии снизилась на 2,9% в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года с учетом инфляции. Об этом сообщило Kyodo News со ссылкой на данные правительства страны.

Как говорится в публикации, падение зарплаты с поправкой на инфляцию вызвано ростом цен на продукты питания, энергоносители и другие товары на фоне спецоперации, и рост цен опережает рост зарплат.

Правительство премьер-министра Фумио Кишиды призвало предприятия повышать заработную плату в соответствии с инфляцией и помогать поддерживать экономику, уточняется в публикации.

Ранее ряд крупных японских компаний предложили самое большое повышение заработной платы за последние десятилетия. В частности, в феврале это сделала Toyota.

Отдельные данные показали, что расходы домохозяйств страны упали на 1,9% в марте по сравнению с прошлым годом после роста на 1,6% в феврале, говорится в статье.

В январе инфляция в Японии достигла 4,3%, что стало рекордом с 1981 года. 3 февраля сообщалось, что инфляция в Японии серьезно ударила по потребителям, в частности по молодежи.