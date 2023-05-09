Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kyodo News: реальная зарплата в Японии в марте снизилась на 2,9% в годовом выражении

close
100%
Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS/Global Look Press

Реальная заработная плата в Японии снизилась на 2,9% в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года с учетом инфляции. Об этом сообщило Kyodo News со ссылкой на данные правительства страны.

Как говорится в публикации, падение зарплаты с поправкой на инфляцию вызвано ростом цен на продукты питания, энергоносители и другие товары на фоне спецоперации, и рост цен опережает рост зарплат.

Правительство премьер-министра Фумио Кишиды призвало предприятия повышать заработную плату в соответствии с инфляцией и помогать поддерживать экономику, уточняется в публикации.

Ранее ряд крупных японских компаний предложили самое большое повышение заработной платы за последние десятилетия. В частности, в феврале это сделала Toyota.

Отдельные данные показали, что расходы домохозяйств страны упали на 1,9% в марте по сравнению с прошлым годом после роста на 1,6% в феврале, говорится в статье.

В январе инфляция в Японии достигла 4,3%, что стало рекордом с 1981 года. 3 февраля сообщалось, что инфляция в Японии серьезно ударила по потребителям, в частности по молодежи.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях