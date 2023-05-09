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Замглавы дипмиссии Овечко сообщил о снижении товарооборота Японии и России на 41%

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Shutterstock

За январь-март 2023 года товарооборот России и Японии снизился на 41%. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко.

«На деловые круги (Японии) оказывается беспрецедентное давление как со стороны местных властей, так и из-за рубежа. Отрицательная динамика просматривается и в торговле», — отметил дипломат.

Овечко уточнил, что по итогам 2022 года она достигла порядка $20 млрд (снижение на 8,9%), при этом значительно снизился японский экспорт в Россию. Он составил $4,67 млрд, сократившись на 40,5%.

По словам дипломата, японские власти ограничили или запретили ввозить в Россию широкий список товаров. Крупнейшей товарной группой экспорта в страну в прошлом году стали подержанные автомобили. На эту категорию товаров пришлось 41,5% от оборота.

«В первом квартале 2023 года товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом», — указал Овечко.

9 мая стало известно, что торговый оборот между Россией и Китаем за январь-апрель 2023 года увеличился год к году почти в полтора раза, превысив рубеж в $70 млрд.

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