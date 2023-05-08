Латвийская авиакомпания возобновит рейсы в Ереван после 12 лет перерыва

Латвийская авиакомпания airBaltic 17 мая возобновит рейсы в Ереван после 12-летнего перерыва, об этом сообщила пресс-служба ереванского аэропорта »Звартноц».

Сообщается, что полеты будут производиться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Приобрести билеты можно будет на сайте авиакомпании airbaltic.com или у местных туристических агентств.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания начала продавать билеты на рейсы в Москву с пересадкой в Ереване. Отмечается, что билеты доступны на сайте перевозчика Georgian Airways и на портале Air Dilijans.

До этого издание РСТ писало, что цены на международные рейсы увеличились на 15-30% из-за волатильности рубля и роста стоимости топлива на 45%.

Среди ключевых факторов был назван рост операционных расходов российских авиакомпаний, включая фонд оплаты труда, а также затраты на ремонт и обслуживание самолетов иностранного производства.