El País: Испания намерена ужесточить правила выдачи «золотых виз» иностранным гражданам

Власти Испании рассматривают возможность ужесточения правил выдачи так называемых «золотых виз» иностранным гражданам. В настоящее время подобная виза выдается при условии покупки недвижимости стоимостью не менее €500 тыс., сообщает местная газета El País со ссылкой на источники.

Сейчас граждане зарубежных стран могут также получить «золотую визу» в Испании, вложив не менее €1 млн в акции или более €2 млн в казначейские облигации королевства. Местные власти намерены ужесточить вышеперечисленные требования для иностранных граждан, уточняется в статье.

«Испания рассматривает возможность ужесточения правил выдачи золотых виз иностранным инвесторам <....> В прошлом году власти королевства выдали почти 2500 разрешений инвесторам, которые купили дом более чем за 500 000 евро, что составило 94% новых разрешений», — говорится в материале.

При это опрошенные газетой источники не стали раскрывать, по какому именно пути может пойти Испания в случае ужесточения правил получения «золотых виз» иностранным гражданам. Например, Ирландия закрыла свою программу еще в феврале, в то время как Греция заявила, что удвоит порог инвестиций до €500 тыс. в нескольких крупных городах, включая Афины, заключается в статье.

3 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европа в ближайшее время может прекратить выдачу гражданства за приобретение в странах региона жилья. Это обусловлено резким ростом цен на недвижимость и недовольство населения ряда европейских стран.