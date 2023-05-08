Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

El País: Испания намерена ужесточить правила выдачи «золотых виз» иностранным гражданам

close
100%
Andrea Comas/Reuters

Власти Испании рассматривают возможность ужесточения правил выдачи так называемых «золотых виз» иностранным гражданам. В настоящее время подобная виза выдается при условии покупки недвижимости стоимостью не менее €500 тыс., сообщает местная газета El País со ссылкой на источники.

Сейчас граждане зарубежных стран могут также получить «золотую визу» в Испании, вложив не менее €1 млн в акции или более €2 млн в казначейские облигации королевства. Местные власти намерены ужесточить вышеперечисленные требования для иностранных граждан, уточняется в статье.

«Испания рассматривает возможность ужесточения правил выдачи золотых виз иностранным инвесторам <....> В прошлом году власти королевства выдали почти 2500 разрешений инвесторам, которые купили дом более чем за 500 000 евро, что составило 94% новых разрешений», — говорится в материале.

При это опрошенные газетой источники не стали раскрывать, по какому именно пути может пойти Испания в случае ужесточения правил получения «золотых виз» иностранным гражданам. Например, Ирландия закрыла свою программу еще в феврале, в то время как Греция заявила, что удвоит порог инвестиций до €500 тыс. в нескольких крупных городах, включая Афины, заключается в статье.

3 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европа в ближайшее время может прекратить выдачу гражданства за приобретение в странах региона жилья. Это обусловлено резким ростом цен на недвижимость и недовольство населения ряда европейских стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях