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Фермеры Молдавии потребовали от властей в течение недели запретить ввоз зерна с Украины

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Кирилл Брага/РИА Новости

Молдавская ассоциация «Фермерская сила» обратилась к правительству республики с заявлением о проведении массовых акций протеста, если в течение недели не будут приняты меры по введению запрета на импорт зерна с Украины. Об этом сообщил ТАСС.

»Республика Молдова неоправданно затягивает внедрение мер по защите отечественных сельхозпроизводителей. Просим принять на этой неделе решение о временном запрете на импорт зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины по примеру ЕС», — следует из заявления ассоциации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая признана в РФ экстремистской).

Фермеры также настаивают на скорейшем выделении им финансовой помощи «в связи с катастрофическим падением цен на сельхозпродукцию и выполнении других обещаний правительства». Иначе, по их словам, «с высокой вероятностью всю страну охватят протесты».

В заявлении отмечается, что большинство мелких и средних фермеров Молдавии находятся на грани банкротства.

6 мая вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил украинскому руководству о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна.

28 апреля Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

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