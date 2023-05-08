RT: семейная ипотека стала самой популярной льготной программой у россиян

Семейная ипотека стала самой востребованной у россиян льготной программой на рынке жилищного кредитования. Об этом RT рассказали в компании «ДОМ.РФ».

В январе-марте этого года в рамках семейной ипотеки россияне оформили 64 тыс. на 308 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года показатель увеличился на 13% в количественном выражении и на 24% — в денежном.

Согласно статистике «ДОМ.РФ», в марте 2023 года на семейную ипотеку пришлось около 50% всех выданных в стране субсидируемых кредитов. При этом еще в марте 2022 года показатель был на уровне 34%.

Эксперты, опрошенные RT, связали рост спроса на семейную ипотеку с корректировкой условий программы. Теперь оформить такой кредит можно не только родителям с одним ребенком и более, родившимися после 1 января 2018 года, но и семьям, где как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

В настоящее время банки выдают такие займы в среднем под 5,57% годовых.

20 апреля комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой обращение, в котором предложил увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей.