WSJ: санкции США против КНР стимулируют развитие китайской электронной отрасли

Введенные Вашингтоном ограничения на экспорт полупроводников в КНР способствуют тому, что китайские компании ускоряют исследования в области разработки передового искусственного интеллекта без опоры на чипы из США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американская газета Wall Street Journal.

По сведениям издательства, китайские компании Huawei, Baidu и Alibaba проводят исследования, которые позволят им с помощью меньшего количества полупроводников или полупроводников меньшей мощности достичь современной производительности искусственного интеллекта. Китайские компании также намерены комбинировать различные типов полупроводников для того, чтобы не допустить зависимости от их одного определенного типа.

Как отмечает газета, после того, как США прекратили экспорт чипов в КНР, китайские фирмы ощутили их весьма острый дефицит.. Alibaba и Baidu ограничили внутреннее использование продвинутых иностранных полупроводников до самых сложных и ресурсоемких задач. Тем не менее, подчеркивает Wall Street Journal, некоторые экспериментальные методы компаний КНР оказались перспективными и способными позволить Китаю выдержать американские санкции.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести санкции против китайских компаний, поставляющих электронику в Россию.