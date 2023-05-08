ЕС может принять санкции против китайских фирм, торгующих с Россией

Европейский Союз считает возможным введение санкций против китайских компаний, поставляющих электронное оборудование в Россию, сообщает британская газета Financial Times.

Такие поставки, считают в Брюсселе, могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом.

В 11-й по счету пакет антироссийских санкций ЕС планирует включить семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.

По данным газеты, в санкционном списке фигурируют две компании из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments.

Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции против компаний из ОАЭ, Сирии и Армении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России может привести ЕС к конфликту со всем миром. Французский политик назвал такие действия «безумием» и призвал предотвратить их.