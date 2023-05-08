Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС может принять санкции против китайских фирм, торгующих с Россией

FT: ЕС планирует ввести санкции в отношении китайских фирм, поставляющих электронику в РФ

close
100%
unian.ua

Европейский Союз считает возможным введение санкций против китайских компаний, поставляющих электронное оборудование в Россию, сообщает британская газета Financial Times.

Такие поставки, считают в Брюсселе, могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом.

В 11-й по счету пакет антироссийских санкций ЕС планирует включить семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.

По данным газеты, в санкционном списке фигурируют две компании из материкового Китая — 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также пять компаний из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Alpha Trading Investments.

Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции против компаний из ОАЭ, Сирии и Армении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций Европейского союза против России может привести ЕС к конфликту со всем миром. Французский политик назвал такие действия «безумием» и призвал предотвратить их.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях